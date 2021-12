GTA 3 poteva essere un'esclusiva Xbox ma Microsoft rifiutò l'offerta

Nel nuovo documentario sulla storia di Xbox è stato rivelato che GTA 3 poteva essere un'esclusiva Xbox, ma Microsoft ha rifiutato la proposta di Rockstar. Sebbene la prima console Xbox abbia funzionato bene senza avere questo gioco al momento del lancio, il titolo avrebbe sicuramente avuto un effetto unico sull'industria. Da allora, Rockstar ha avuto uno stretto rapporto con PlayStation, che le ha permesso di concludere affari redditizi e partecipare a enormi pubblicità.

Non è un segreto che GTA 3 abbia cambiato l'industria dei videogiochi. I titoli open world 3D su larga scala erano finalmente possibili e introducevano un livello di libertà che nessuno aveva mai sperimentato prima in un gioco. Essendo un titolo così influente, la trilogia di Grand Theft Auto finì per essere uno dei titoli che definiscono quella generazione.

Tutti e tre i giochi GTA di quell'epoca (GTA 3, Vice City e San Andreas) alla fine arrivarono sulla Xbox originale, ma erano passati mesi o addirittura anni dopo la loro uscita iniziale su PS2. Tuttavia, giochi spin-off come Vice City Stories non hanno mai lasciato l'ecosistema PlayStation.

In 2001, Rockstar Games approached Microsoft to pitch GTA3 for the original Xbox but the Microsoft execs outright rejected them ? thus forcing them turn to Sony to make the title a limited time exclusive for the PS2, according to a new released documentary by Xbox. pic.twitter.com/ijrJUGlc6g — Ben Turpin (@videotech_) December 14, 2021

Tanti aneddoti sono stati condivisi nel documentario di sei puntate che ripercorre la storia del marchio Xbox e vale la pena dare uno sguardo per scoprire cose molto interessanti.