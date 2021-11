GTA 3 compie 20 anni e tanti sviluppatori ricordano l'impatto di un gioco rivoluzionario

Grand Theft Auto 3 è stato un importante punto di svolta per la serie GTA, ma anche per i videogiochi nel suo insieme, creando le basi per i moderni giochi open world.

Ora, dopo che il gioco ha compiuto 20 anni il 22 ottobre, Sony celebra questa eredità chiedendo ad alcune delle più grandi figure del settore in che modo Grand Theft Auto 3 ha avuto un impatto su di loro quando è stato lanciato nell'ottobre 2001.

Le risposte provengono da sviluppatori di studi tra cui Capcom, Arkane e Remedy, nonché da numerosi studi proprietari di Sony. Molti degli sviluppatori parlano di come GTA 3 abbia influenzato i loro giochi successivi, mostrando quanto sia stata grande l'influenza che ha avuto sull'industria.

"GTA III è stato un gioco con un sorprendente grado di libertà, pubblicato in un momento in cui stavamo lottando per realizzare un gioco a percorso singolo all'interno delle capacità di PS2", ha affermato il direttore di Capcom Hideaki Itsuno. "Sono rimasto impressionato dal modo in cui il gioco è stato realizzato".

"GTA III ha cambiato la mia prospettiva su ciò che rende i giochi divertenti", ha dichiarato Brian Hastings di Insomniac Games. "I giochi sono sempre stati incentrati sul fare salti, uccidere i nemici, risolvere gli enigmi, svolgere i compiti che il designer aveva previsto. GTA III è stato il primo gioco davvero divertente. Questo mi ha portato a reimmaginare il modo in cui l'esplorazione e l'uso di gadget e armi in Ratchet & Clank potrebbe consentire ai giocatori di trovare il proprio divertimento e avvicinarsi al gameplay in modo creativo".

"Ricordo di essere entrato negli uffici di Remedy all'inizio di novembre del 2001. Ero eccitato, un po' ansioso. Era il mio primo giorno di lavoro. La prima cosa che vidi fu un gruppo di persone intorno a una TV. Alcuni ridevano, altri la fissavano, senza parole. Stavano giocando a GTA III", ha raccontato Mikael Kasurinen, che ha diretto Control. "È stato provocatorio, inaspettato, infinitamente divertente e impossibile da lasciar andare. Un cambiamento enorme nel gaming che ha posto le basi per la mia carriera, influenzando il mio lavoro fino ad oggi".

"Ricordo di aver pensato 'come hanno realizzato questo tipo di gioco su PS2?' Non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche dal punto di vista tecnico", ha dichiarato Koshi Nakanishi di Capcom. "In risposta al successivo sviluppo di giochi open-world, ho deciso di fare l'esatto contrario e creare un gioco horror piccolo, stretto e denso, ed è nato Resident Evil 7. In un certo senso, Resident Evil 7 potrebbe essere nato grazie a GTA III. Grazie e congratulazioni per il 20° anniversario di GTA III."

GTA 3 verrà ripubblicato in una nuova forma l'11 novembre, quando Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition uscirà per Nintendo Switch, PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One e dispositivi mobile . Gli abbonati a PlayStation Now potranno giocare a Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition dal 7 dicembre.

Fonte: Gamespot.