GTA V inarrestabile con più di 155 milioni di copie distribuite. Red Dead Redemption 2 oltre 39 milioni

Take-Two Interactive Software ha annunciato nuovi dati di vendita per Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 durante il suo recente report finanziario.

È stato rivelato che Grand Theft Auto è a oltre 155 milioni di unità distribuite in tutto il mondo con un aumento ricorrente della spesa dei consumatori del 33% e un aumento del pubblico di giocatori attivi dell'11%. Red Dead Redemption 2 ha ora oltre 39 milioni di unità distribuite in tutto il mondo con un aumento del 26% dei giocatori attivi e un aumento del 29% dell'acquisizione di nuovi giocatori online

Anche la spesa dei consumatori per Red Dead Online è stata dichiarata notevolmente al di sopra delle aspettative.

Altre cifre degne di nota includono Outer Worlds: Murder on Eridanos per Nintendo Switch che ha venduto 4 milioni di unità in tutto il mondo e WWE Supercard scaricato oltre 24 milioni di volte, rendendolo il gioco mobile con il maggior incasso di 2K.

Di recente, abbiamo appreso che Grand Theft Auto V arriverà su PS5 e Xbox Series X/S l'11 novembre con una serie di nuove funzionalità. Il gioco è attualmente disponibile per PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One e PC.

Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile per Xbox One, PS4 e PC.

Fonte: Twinfinite.