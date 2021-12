GTA V è il gioco più visto su Twitch nel 2021

Secondo il rapporto di revisione dell'ultimo anno della società di strumenti di streaming StreamElements, Grand Theft Auto 5 è il gioco più visto su Twitch, dominando una classifica piena di giochi che si sono posizionati saldamente in cima per diversi anni consecutivi.

Potrebbe sembrare un po' sorprendente che un gioco che ha otto anni sia ancora in cima alle classifiche di Twitch, ma questo perché Twitch non fa differenza tra Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto Online, la fonte della coda estremamente lunga del primo e un'apparentemente infinita fonte di contenuti per il gigante dello streaming e per coloro che lo utilizzano. Altri giochi che mantengono il potere nella chat includono League of Legends, Fortnite e Valorant.

Il report indica anche che la nuova IP più vista è arrivata al numero 18 ed è New World, il popolare MMORPG di Amazon. Nell'elenco possiamo vedere anche una buona dose di giochi per dispositivi mobile che registrano numeri elevati, come Call of Duty: Mobile e PUBG MOBILE.

Anche lontano da Twitch, Grand Theft Auto Online continua a essere un fenomeno con aggiornamenti regolari, ma ciò non frena i fan dall'attendere con trepidazione qualche dettaglio in più sul prossimo capitolo della serie.

Fonte: Kotaku