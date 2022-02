GTA V e GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S, annunciata la data di uscita

Rockstar ha annunciato che GTA V e GTA Online arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 15 marzo. Questa versione avrà una nuova modalità grafica con risoluzione fino a 4K e prestazioni a 60 fotogrammi al secondo. Rockstar ha confermato inoltre che ci saranno miglioramenti nelle texture, opzioni HDR e ray-tracing.

I giocatori PS4 e Xbox One potranno trasferire sia i loro progressi nella modalità Storia di GTA V che i loro attuali personaggi e progressi di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S con una migrazione una tantum al momento del lancio. Una nuova versione standalone di GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S debutterà al lancio. Questo sarà disponibile gratuitamente per i primi tre mesi solo per i giocatori PS5.

In particolare su GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S, si potrà saltare il prologo della modalità Storia di GTA V prima di accedere a Online. C'è un nuovissimo tutorial di GTA Online per aiutare i nuovi arrivati ​​a bordo, che ora entreranno nel Career Builder con accesso istantaneo alla loro scelta di una delle quattro attività illecite: Biker, Executive, Nightclub Owner o Gunrunner.

In altre notizie, Rockstar Games ha confermato inoltre lo sviluppo di GTA 6.

Fonte: VGC