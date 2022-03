GTA V per next-gen costerà $10 su PS5 e $30 su Xbox Series X

Stando a quanto riportato da VGC, Rockstar offre sconti significativi per il lancio delle versioni console di nuova generazione di Grand Theft Auto V, con PlayStation che avrà la riduzione di prezzo maggiore.

Sebbene Rockstar non abbia comunicato ufficialmente i dettagli sui prezzi, i preordini sono disponibili e la modalità Storia per giocatore singolo è stata scontata del 75% su PS5 e del 50% su Xbox Series X.

La versione PlayStation 5 di Grand Theft Auto V è attualmente disponibile per il preordine a soli $9,99 su PlayStation Store.

Nel frattempo, a causa di una promozione precedentemente annunciata, GTA Online è disponibile per gli abbonati PlayStation Plus, che possono richiedere gratuitamente il titolo su PlayStation 5 per i prossimi tre mesi.

Tuttavia, su Xbox Series X/S la modalità Storia costa $ 19,99, mentre GTA Online costa $9,99.

Ciò significa che per acquistare entrambe le modalità, i possessori di PlayStation 5 dovranno spendere $9,99, mentre i possessori di Xbox Series X/S dovranno spendere più del doppio, $29,98.

Sembra inoltre che i giocatori Xbox potrebbero non essere in grado di giocare alla modalità Storia a meno che non abbiano accesso anche a GTA Online. La descrizione della versione Xbox Series X della modalità Storia recita: "Richiede l'accesso a Grand Theft Auto Online per Xbox Series X/S".

Fonte: VGC.