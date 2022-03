GTA V per PS5, un leak svela dimensioni e data di pre-load

L'account PlayStationGameSize su Twitter ha rivelato le dimensioni del file PS5 di Grand Theft Auto V e la data di pre-load prima dell'uscita del multimilionario gioco criminale di Rockstar Games a fine mese. Non sorprende che le dimensioni siano un po' esagerate, quindi dovrete assicurarvi di avere abbastanza spazio su PlayStation 5.

Secondo l'account Twitter, GTA 5 su PS5 peserà 86,837 GB e il pre-load è programmato per l'8 marzo. La scorsa settimana, Rockstar Games ha condiviso una serie di nuovi dettagli su GTA 5 per console di nuova generazione, tra cui tre modalità grafiche come Performance RT Mode, che è una combinazione delle modalità Performance e Fidelity.

Lo studio ha anche rivelato i dettagli sulla migrazione dei progressi del personaggio per le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA Online. Inoltre, i progressi della storia possono anche essere trasferiti dalla versione PS4 e Xbox One di GTA 5 alla versione next-gen.

GTA V per PS5 e Xbox Series X/S verrà lanciato il 15 marzo 2022.

Fonte: MP1ST