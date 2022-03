GTA V per PS5 si mostra in un video gameplay di 30 minuti in modalità ray tracing

Questa settimana vedrà l'uscita (di nuovo) di GTA V per un'altra generazione di console. In questa occasione, dopo essere stato lanciato per la prima volta per PS3 e Xbox 360 e aver superato PS4 e Xbox One, raggiungerà PS5 e Xbox Series X/S.

Mentre è in lavorazione lo sviluppo di GTA 6, Rockstar continuerà a sfruttare la sua oca dalle uova d'oro che è GTA V: quanto è migliorato quindi per le console next-gen? Un nuovo video pubblicato da VGC mostra la versione PlayStation 5 di GTA V.

Il gameplay dura 30 minuti, quindi i giocatori hanno tempo più che sufficiente per vedere se il gioco è davvero migliorato graficamente. Come abbiamo detto la versione presa in esame è quella di PS5, ma dovrebbe esserci poca differenza con Xbox Series X/S. Il gameplay pubblicato ha la modalità ray tracing attivata. Eccovelo di seguito.

Vi ricordiamo che la versione next-gen di PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Grand Theft Auto V sarà disponibile da domani 15 marzo.

