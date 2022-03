GTA V per PS5 e Xbox Series X/S sta per arrivare e un leak svela il prezzo delle versioni next-gen

Come saprete, GTA V arriverà su console di nuova generazione offrendo molto di più rispetto al gioco originale.

Rockstar includerà grafica migliorata, ray tracing, risoluzione 4K a 60 fps e molto altro per l'upgrade di nuova generazione. Non solo, ma il gioco dovrebbe essere ampliato. Sebbene Rockstar ci abbia fornito una data di lancio per la versione migliorata del gioco, non sono state fornite informazioni sul prezzo ufficiale.

Di recente, però, uno store online con sede in Lituania chiamato GAME ROOM ha elencato l'upgrade netx-gen di GTA V sul suo sito Web e il titolo dovrebbe costare €40. Secondo Lukasamba, un utente Reddit che ha riportato questo elenco, il "negozio è legittimo".

GTA V è stato un successo da quando è stato originariamente lanciato su Xbox 360 e PS3 nel novembre 2013 e il gioco di Rockstar ha battuto moltissimi record. Take-Two Interactive ha rivelato a febbraio che GTA V è arrivato a quota 160 milioni di copie piazzate dal suo lancio.

GTA V per PS5 e Xbox Series X/S arriverà il 15 marzo.

