GTA V, Red Dead Redemption e altri giochi Rockstar su Switch? I porting 'confermati' da una insider

Stando a quanto condiviso dall'insider Samus Hunter, sembra che prima o poi arriveranno i porting per Switch dei più recenti GTA e di Red Dead Redemption.

L'insider ha parlato degli ultimi risultati finanziari di Take-Two, aggiungendo che Rockstar starebbe lavorando per portare il RAGE Engine su Switch, il che consentirebbe di far girare i titoli della compagnia sull'ibrida.

Samus Hunter scrive su Twitter: "questa è un'informazione che mi è stata data da una fonte esterna, ma si è stata dimostrata affidabile in precedenza. Apparentemente Nintendo sta lavorando con Rockstar per adattare il RAGE Engine su Switch, il che garantirebbe di portare sull'ibrida nuovi giochi (non la trilogia di GTA)".

In un tweet successivo aggiunge i giochi sviluppati con il RAGE Engine, ovvero GTA IV e V, RDR e RDR 2, Midnight Club e Max Payne 3. "Come speculazione personale, penso che il primo titolo potrebbe essere Red Dead Redemption".

Titles developed with the RAGE engine:

-GTA IV and V

-RDR and RDR 2

-Midnight Club

-Max Payne 3

As a personal speculation, I think the first title might be Red Dead Redemption. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) November 5, 2021

Al momento si tratta solo di rumor, quello che è certo è che gli utenti Switch potranno giocare la prossima Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition quando arriverà l'11 novembre.

