GTA V ha venduto oltre 160 milioni di copie, Red Dead Redemption 2 si avvicina a quota 43 milioni di copie piazzate

Take-Two Interactive ha annunciato nuovi dati di vendita per Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 durante la sua conference call finanziaria trimestrale.

Scopriamo che Red Dead Redemption 2 ha venduto 43 milioni di unità in tutto il mondo. Grand Theft Auto V ha superato quota 160 milioni di copie piazzate.

Storicamente, la serie Grand Theft Auto ha piazzato complessivamente oltre 370 milioni di unità. Il franchise di Red Dead Redemption complessivamente è a oltre 65 milioni di unità.

Take-Two Interactive:



Red Dead Redemption 2 has reached "nearly" 43M units sold-in globally in December, up from 39M last quarter.



Claims it was the 2nd best-selling title in the U.S. during the last 3 years on dollar sales.



The series overall has reached 65M copies shipped. pic.twitter.com/9rxkSkFt4z — Dom (@DomsPlaying) February 7, 2022

Di recente, abbiamo appreso che Grand Theft Auto V arriverà su PS5 e Xbox Series X/S il 15 marzo con una serie di nuove funzionalità. Il gioco è attualmente disponibile per PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One e PC. Anche il prossimo capitolo dell'amato franchise è stato confermato da Rockstar.

Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile per Xbox One, PS4 e PC.

Fonte: Twinfinite.