GTA V incredibile! Vendite superiori alle intere serie di Assassin's Creed e Resident Evil

Take-Two Interactive ha da poco condiviso gli ultimi dati di vendita per GTA V e abbiamo scoperto che il gioco è arrivato a quota 160 milioni di copie piazzate dal suo lancio nel 2013.

Un risultato davvero incredibile e, come sottolinea Jason Schreier di Bloomberg, il gioco, da solo, ha venduto più delle intere serie di Assassin's Creed (155 milioni) e Resident Evil (123 milioni). Inoltre, il gioco di Rockstar si sta avvicinando alle vendite totali della serie di Final Fantasy (164 milioni).

"Dal suo lancio nel 2013, Grand Theft Auto V è rimasto tra i primi cinque titoli più venduti di ogni anno solare nelle Americhe, inclusi gli Stati Uniti, e in oltre 50 importanti territori mondiali", ha affermato Strauss Zelnick, CEO di Take-Two.

Some fun sales numbers:



Entire Assassin's Creed series (as of Nov 2020): 155 million copies

Entire Final Fantasy series (as of Sep 2021): 164 million copies

Entire Resident Evil series (as of Dec 2021): 123 million copies

Grand Theft Auto V (as of Feb 2022): 160 million copies — Jason Schreier (@jasonschreier) February 7, 2022

Nel frattempo, abbiamo scoperto che GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ha 'superato significativamente le aspettative' con vendite fino a 10 milioni di copie.

Fonte: Tweaktown - Twitter.