GTA V e le versioni PS3, PS4 e PS5 a confronto: quanto è migliorata la grafica negli anni?

E' la terza volta che GTA V esce in una generazione di console, nonostante la sua versione iniziale quasi nove anni fa. Rockstar Games vuole continuare a spremere le possibilità di Los Santos fino alla nuova generazione.

Nel 2013 abbiamo potuto vedere come Michael, Franklin e Trevor hanno provato a conquistare Los Santos su PS3 e Xbox One, ma ora hanno fatto il salto di qualità su PS5 e Xbox Series X/S. Per questo motivo ElAnalistaDeBits ha effettuato uno dei suoi soliti confronti, questa volta utilizzando le versioni di ciascuna console Sony, PS3, PS4 e ovviamente PS5.

Per quanto riguarda le risoluzioni sono suddivise come segue:

PS3: 720p a 30FPS

PS4: 1080p a 30FPS

PS5: Tre modalità di visualizzazione. Modalità Fidelity a 2160p e 30 FPS, Modalità Performance a 1440p e 60 FPS e Modalità Ray-Tracing con una risoluzione dinamica 1440p a 60 FPS

Su PS5 tutte le sezioni sono state leggermente migliorate e si avvicina alle possibilità offerte da GTA V su PC con Impostazione Ultra. In effetti, ci sono aspetti come l'illuminazione che hanno un aspetto migliore su console. Se andiamo al confronto diretto con PS4, i cambiamenti più notevoli si vedono nelle ombre, nella distanza e nei riflessi.

Lo Youtuber spiega che la modalità fidelity mostra maggiori dettagli rispetto alle altre modalità, sebbene possano verificarsi bug visivi durante i cambi di formato dell'immagine. Per quanto riguarda il framerate, è praticamente stabile su PS5 e i tempi di caricamento ovviamente sono una sciocchezza rispetto a quelli PS3 e PS4.