GTA 6 sarà annunciato quest'anno secondo un insider affidabile

Anno nuovo, rumor nuovo: d'altronde, con release importanti come quelle di Rockstar Games, c'è sempre da aspettarsene a iosa e in ogni momento può saltare fuori un leak, o la dichiarazione di un insider, come in questo caso, anche se stavolta c'è un minimo di credibilità in più.

L'insider di oggi, Tez2, era infatti stato in grado di fornire informazioni in largo anticipo riguardo l'ultimo contenuto di GTA Online (il DLC "The Contract"), eppure ciò che ha scritto su Gtaforums.com sembra più una speculazione basata sulle tempistiche di annuncio e di rilascio di Rockstar Games: "L'anno nuovo è abbastanza certo per l'annuncio del prossimo titolo".

È vero che riferirsi a Rockstar Games senza specificare quale sia l'entità del nuovo titolo posso far presagire che si tratti di qualcosa di meno scontato di GTA 6: sono mesi, ormai, che si susseguono rumor sull'eventuale Bully 2 (e sulla sua cancellazione) o su rimasterizzazioni del primo capitolo, ma sembra improbabile guardando all'anno in cui viene fatto l'annuncio: secondo la speculazione, Rockstar Games annuncia un nuovo grande titolo tre anni dopo l'uscita dell'ultimo grande titolo, dunque se dovesse arrivare un annuncio per il 2022 ci sarebbe un solo anno di ritardo dall'uscita di Red Dead Redemption 2 - comprensibile, dati gli ultimi due anni di pandemia.

Il toto-GTA 6 è da quella parte

A questo punto un'uscita per il 2023 diventa sempre più plausibile (prima o poi ci si azzecca, ndr), e se un inevitabile ritardo al 2024 si rivelerà veritiero, sarebbero confermate anche le parole dell'arcinoto Jason Schreier.

Fonte: Comicbook