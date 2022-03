GTA VI durerà oltre 500 ore? Michael Pachter condivide potenziali dettagli

In un video di YouTube pubblicato recentemente, Michael Pachter commenta il prossimo capitolo di GTA. Solo poche settimane fa, Rockstar ha confermato lo sviluppo di Grand Theft Auto 6. Il noto analista ha ora annunciato che il gioco sarebbe in produzione dal 2014. Tuttavia, sospetta che i responsabili abbiano elaborato solo la bozza della storia in questo momento. Si dice che il primo codice sia stato scritto un anno dopo.

In ogni caso, il team di Rockstar Games è molto impegnato: "Chiunque sia abbastanza ingenuo da credere che Rockstar con i suoi 2000 dipendenti sia seduto sulle loro sedie ruotando i pollici...Niente di tutto questo, i ragazzi stanno lavorando dare il via alla creazione di fantastici contenuti, ma GTA VI impiegherà 10 anni o più".

La ragione del lungo sviluppo è semplicemente l'enorme portata del blockbuster open world. Secondo Pachter, il nuovo GTA potrebbe tenere occupati i giocatori per circa 500 ore.

In che modo Rockstar Games intende renderlo possibile? Pachter pensa che tutte le città immaginarie delle precedenti propaggini dovrebbero essere combinate in un gioco. Ciò significherebbe: Liberty City, Vice City e lo stato di San Andreas in un gioco solo. Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione anche una città europea, con Londra come opzione più probabile.

Si tratta di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni.

Fonte: Wccftech