GTA 6 qualcosa si muove: Dr. Dre e Snoop Dogg lavorano a delle canzoni per il gioco

Secondo Snoop Dogg, Dr. Dre sta attualmente lavorando su canzoni per il prossimo Grand Theft Auto.

Lo ha detto il rapper americano in una recente intervista esclusiva per un prossimo episodio del podcast di Rolling Stone. Ulteriori dettagli non sono stati condivisi, ma è stato riportato che anche Snoop Doggy Dogg sta collaborando alle tracce del popolare franchise.

"So che è in studio", ha detto Snoop nell'episodio. Il rapper ha aggiunto: "so che sta facendo della musica fantastica. E parte della sua musica è collegata al gioco GTA che sta per uscire. Quindi penso che questo sarà il modo in cui la sua musica verrà pubblicata, attraverso il videogioco GTA".

Secondo Rolling Stone, i rappresentanti di Rockstar hanno rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto della questione.

Il publisher Take-Two e lo sviluppatore Rockstar Games devono ancora annunciare ufficialmente il prossimo capitolo di GTA, Grand Theft Auto VI. Il precedenza, il CEO Strauss Zelnick ha dichiarato che sarà annunciato quando Rockstar sarà pronta.

"Rockstar non ha annunciato alcun nuovo titolo per il mercato, e quando c'è un annuncio da fare, arriverà da Rockstar", ha detto il CEO durante la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference di quest'anno.

Nell'agosto di quest'anno, Take-Two ha annunciato che l'ultimo di GTA, Grand Theft Auto V, ha venduto più di 150 milioni di copie dal suo lancio nel 2013. Il gioco è stato inizialmente lanciato su PlayStation 3 e Xbox 360 ed è stato successivamente pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Una versione next-gen del titolo è attualmente prevista per il prossimo mese.

Fonte: Wccftech.