GTA 6 'sarà un GTA molto diverso'. Parola a uno dei co-fondatori di Rockstar Games

Uno dei co-fondatori di Rockstar Games, Jamie King, che non fa più parte dell'azienda, pensa che GTA 6 possa essere molto diverso rispetto a GTA 5 e ai titoli precedenti. È risaputo che la serie Grand Theft Auto è una satira dell'America, e quindi l'umorismo fa parte del DNA del franchise. Tuttavia, il co-fondatore di Rockstar Games Jamie King pensa che questo potrebbe cambiare in futuro, a partire da GTA 6.

Ora, non è chiaro quale sia il contatto di King all'interno dell'azienda. In ogni caso, King pensa che la società potrebbe cambiare in futuro, a causa di vari fattori, incluso l'enorme successo di GTA 5 e GTA Online e le notevoli partenze che la società ha subito negli ultimi anni. Detto questo, King ha difficoltà a immaginare che le cose cambino così tanto da far sì che Rockstar rovini la macchina che ha creato.

"Non sarei sorpreso se il tono iniziasse a cambiare, e se non fosse così altrettanto divertente", ha detto King. "Penso solo che forse ci siano più opportunità per loro di fare qualcosa di nuovo. Ma penso anche che, internamente, sia a [Rockstar] North e [Rockstar] New York manchino Leslie [Benzies] e Dan [Houser]. Sì, c'è sicuramente una differenza."

Siamo nel fumoso mondo dei rumor e bisognerà attendere ancora per capire se davvero GTA 6 avrà importanti cambiamenti. Nel frattempo, altri rumor hanno suggerito uno sviluppo problematico per il prossimo GTA.

Fonte: Comicbook.