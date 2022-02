GTA 6 in un leak tra periodo di rilascio e contenuti del trailer

Appena il tempo di annunciare ufficialmente l'esistenza di Grand Theft Auto VI e il web è andato in subbuglio, con soprattutto ondate di speculazioni sulla potenziale data di uscita. In tutto questo, un insider molto vicino a Rockstar Games dice di aver reperito informazioni sul primo trailer che verrà mostrato, e possiamo indovinare anche il suo periodo di rilascio.

Seguendo la tradizione degli annunci di Rockstar Games, questo trailer dovrebbe essere mostrato in autunno: la fonte ci fa notare che GTA V fu mostrato con un trailer il 2 novembre 2011 e Red Dead Redemption 2 invece il 20 ottobre 2016 - entrambi, poi, usciti due anni dopo il primo trailer mostrato.

Quanto al filmato in sé, dovrebbe essere molto simile a quello di GTA V, e cioè delle scene tratte da una versione di prova del gioco, anziché un trailer in CGI. Possiamo quindi aspettarci ambienti, qualche scena impiegata in delle cutscene, panoramiche dell'open world e delle inquadrature su dei personaggi che non rivelano troppo le fattezze del protagonista (o dei protagonisti, dovesse ripresentarsi un caso di coralità come nel capitolo precedente).

Tez2, autore del leak, è probabilmente l'insider di Rockstar più affidabile. Sarebbe comprensibile mettersi nelle sue mani, ma è chiaro che le informazioni non ufficiali vadano comunque prese come tali.

