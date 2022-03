GTA 6 avrà 'linee temporali multiple' per un nuovo rumor

Oltre al fatto che Rockstar abbia dichiarato qualche tempo fa che sì, GTA 6 è attualmente in fase di sviluppo, non ci sono ulteriori dettagli sul prossimo capitolo. In questo periodo tuttavia stanno arrivando sempre più rumor di insider (e c'è persino chi dice di averci già giocato).

Ad ogni modo anche in questo caso ci addentriamo nel territorio dei rumor con un post dell'insider Tez2 che è tornato a parlare di un vecchio articolo di Kotaku in cui si diceva che GTA 6 sarebbe stato ampliato con contenuti sotto forma di DLC una volta uscito.

Tez2 sui forum di GTA ha dichiarato: "Le città saranno più isole collegate tra loro da vaste terre. Ciò consentirebbe loro di considerare di accantonare alcuni capitoli per poi inserirli in DLC futuri. Dato che il gioco è basato su capitoli, questo potrebbe estendersi su più linee temporali. Nota che sarebbe successo con il DLC GTA Single Player. Più o meno (non esattamente) avremmo avuto dei capitoli ipotetici che alterassero drasticamente il paesaggio urbano per adattarlo a uno scenario di invasione aliena o a un'apocalisse di zombie", ha spiegato".

Ovviamente, come abbiamo già ripetuto, si tratta semplicemente di rumor in quanto Rockstar non ha ancora condiviso nessun dettaglio su GTA 6.

Fonte: Dexerto