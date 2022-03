GTA 6 non è ancora uscito ma c'è chi afferma di averci già giocato

Di recente, gli streaming di GTA V hanno dato al gioco una nuova prospettiva di vita su Twitch e nessuno streamer sulla piattaforma è noto come xQc. Di recente si è rivolto a Twitch per affermare di aver giocato a GTA 6, rivelando presunti nuovi dettagli.

xQc stava trasmettendo in streaming e chattando con i suoi spettatori prima di affermare che di recente ha giocato a un gioco sotto NDA (un accordo di non divulgazione), scherzando sul fatto che in realtà non esisteva. "Ho giocato un po' a un gioco sconosciuto. Ero impegnato a giocare a un gioco che non esiste. Non è nemmeno reale. Non so di cosa sto parlando in questo momento. Di cosa sto parlando?"

Dopo aver scherzato sul fatto che il gioco non esistesse, xQc ha detto: "Fanculo gli NDA, fanculo i giornali, se vogliono possono mandarmi in galera. Stavo giocando a Grand Theft Auto 6 Online e vi dirò quello che so. Lo sviluppo del gioco è già terminato, l'hanno finito. L'unico motivo per cui ci vuole così tanto tempo è che non consentiranno il roleplay su FiveM, hanno i loro server di gioco di ruolo con meccaniche di gioco di ruolo avanzate nella vita reale".

Queste informazioni sono state pubblicate da un utente chiamato "Zimited" su Reddit, il quale afferma di essere stato bannato in seguito da altri forum GTA per aver pubblicato queste informazioni.

Ovviamente prendete questa notizia come semplice rumor in quanto Rockstar non ha ancora mostrato nulla riguardo GTA 6. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali.

Fonte: Tech4Gamers e ResetEra