GTA VI è realtà e lo sviluppo è a buon punto! L'annuncio di Rockstar Games

Rockstar Games ha confermato che sta attualmente lavorando al prossimo gioco della serie Grand Theft Auto - presumibilmente, ma non ancora ufficialmente, intitolato Grand Theft Auto 6 - affermando che lo sviluppo attivo è "ben avviato".

La conferma di un nuovo Grand Theft Auto è arrivata nascosta in un aggiornamento della community su tutto ciò che riguarda GTA, incluso Grand Theft Auto 5 - originariamente rilasciato nel lontano 2013 - e l'intramontabile Grand Theft Auto Online.

"Con la longevità senza precedenti di GTAV, sappiamo che molti di voi ci hanno chiesto di una new entry nella serie Grand Theft Auto. Con ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di andare significativamente oltre ciò che abbiamo consegnato in precedenza e siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è ben avviato. Non vediamo l'ora di condividere di più non appena saremo pronti, quindi restate sintonizzati su Rockstar Newswire per i dettagli ufficiali".

Rockstar non ha offerto ulteriori dettagli sulla prossima voce del franchise di GTA: data di rilascio, piattaforme, posizione del gioco e specifiche di gioco dovranno attendere fino a quando lo sviluppatore non riterrà opportuno annunciarle. Ma con un pubblico di oltre 155 milioni di giocatori su Grand Theft Auto 5, le aspettative per GTA 6 sono alte.

Fonte: VGC