GTA 6 nasconde le prime immagini in GTA The Trilogy The Definitive Edition? La teoria impazza in rete

È bastata una singola immagine al Lil' Probe'Inn di GTA San Andreas, contenuto nella GTA Trilogy Remastered, a far scatenare le speculazioni dei fan. Secondo questi infatti, lo screen di quella casa, appartiene a GTA 6. Qual è il processo mentale che ha portato a questa conclusione? Cerchiamo di capirci qualcosa.

Another #GTATrilogy mystery hunt. The Lil' Probe'Inn has an unidentified house amongst the UFO photo display... GTAVI? (jk) (or am I, where is this from?)



Credit to ArthurZussman, mussefar03 and mrcharhead for these images.



Discussion source: https://t.co/F4uXihZS9v pic.twitter.com/1iHP1jiQML — Kirsty ? (@kirstycloud) November 16, 2021

A quanto pare, i fan di GTA conoscono le planimetrie delle città protagoniste dei vari titoli al millimetro, e questo ha portato nel panico alcuni visto che il modello di casa presente in quell'immagine, non apparterebbe a nulla di già visto. Che sia stata la stessa Rockstar a inserire l'indizio? Effettivamente, alcune voci indicherebbero un'ambientazione stile Miami per GTA 6 e, incredibile ma vero, un utente (igrobar)ha scovato questa casa, a nord della città.

Nonostante l'impegno ammirevole, è molto probabile sia solo speculazione e nulla più. L'immagine potrebbe essere qualunque cosa, da concept scartato, un test ambientale oppure, una semplice e banale immagine messa lì per riempire. Insomma, c'è ancora molto da attendere prima dell'arrivo di GTA 6.

Fonte: IGN.com