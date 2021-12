GTA 6, sviluppo nel caos secondo un insider

Ormai sono un po' di anni che se ne sentono di tutti i colori su Grand Theft Auto 6, attesissimo, dai più, con aspettative sempre più elevate, ancora più del superlativo Red Dead Redemption 2. Con tutta quest'attesa, è anche normale aspettarsi presunti rumor e sedicenti insider che la sparano grossa per farsi pubblicità o semplicemente per il puro gusto di far scoppiare un fuoco di paglia, ma stavolta ci sono dettagli diversi dal solito.

L'insider AccNGT, che probabilmente sarà sconosciuto ai più, ha recentemente condiviso in un post su Twitter qualche informazione che dice di aver ricavato da fonti interne a Rockstar Games. "La gente non si rende conto di quanto lo sviluppo di GTA 6 sia nel caos. Credo che molti resteranno delusi su tanti aspetti (non la grafica, ovvio). Se il gioco verrà annunciato quest'anno o all'inizio del 2022, ci sarà da preoccuparsi".

About #GTAVI #GTA6



- Some people don't realize how chaotic the development is.

- I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

- If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried. — AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021

Gli "aspetti" di cui parla l'insider potrebbero essere relativi a una direzione un po' più "morbida" che, secondo alcune indiscrezioni, Rockstar vorrebbe prendere col suo prossimo lavoro, anche se nelle risposte al tweet AccNGT risponde laconicamente "Storia". Nonostante si tratti, in ogni caso, di nientemeno che rumor, è consigliabile prendere l'intero post con le pinze, sebbene lo stesso insider all'inizio di dicembre era riuscito a far trapelare in anticipo un'immagine rivelatasi azzeccata sul titolo e logo di Star Wars Eclipse, annunciato giorni dopo ai The Game Awards.

