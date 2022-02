GTA VI in sviluppo anche se GTA V vende ancora? Take-Two dice la sua

Solo pochi giorni fa, Rockstar ha rivelato che il tanto atteso GTA VI si trova "a buon punto" con lo sviluppo. Anche se questo è noto da tempo, i giocatori sono stati entusiasti di ricevere finalmente la conferma che il gioco è una realtà. Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, il capo della società madre di Rockstar, si è recentemente seduto per un'intervista con gamesindusrty.biz in cui ha discusso del motivo per cui la società ha scelto di andare avanti con GTA VI, nonostante GTA V stia ancora andando incredibilmente bene.

Quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per il lancio di GTA VI quando la società ha attualmente in programma di ripubblicare GTA V per console di nuova generazione a marzo, il CEO ha affermato che un sequel era la mossa giusta in quanto è ciò che vogliono i fan. "Devi sempre essere disposto a proporre qualcosa di fresco. Devi sempre essere disposto a portare i consumatori ciò che vogliono. Nel momento in cui provi a proteggere il passato, diventi irrilevante".

Il CEO di Take-Two ha continuato: "Sono entusiasta che Rockstar stia lavorando al prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Non ho dubbi che sarà semplicemente fantastico, e ci sono tutte le prove del passato per credere che anche il catalogo di Grand Theft Auto continuerà a funzionare".

Sebbene Rockstar non abbia ancora condiviso alcuna informazione concreta sul gioco, le voci hanno affermato che GTA 6 potrebbe avere data di lancio programmata per il 2023.

Fonte: GamesIndustry