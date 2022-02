GTA 6 venderà più di GTA 5? Take-Two fissa gli obiettivi e le aspettative sono molto alte

Grand Theft Auto 6 è stato ufficialmente annunciato, ma questo non significa che inizieranno ad arrivare nuove informazioni a breve. Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha detto che la decisione di rivelare più informazioni spetta solo a Rockstar Games.

Zelnick ha detto a IGN che le sue etichette "decidono sempre quando e come annunciare i loro prodotti in arrivo", incluso GTA 6. Zelnick aggiunge: "Ovviamente i fan devono rimanere sintonizzati, ci sono molte più informazioni da condividere e Rockstar lo farà".

Stando al CEO, l'obiettivo del prossimo Grand Theft Auto è quello di sfruttare il successo di Grand Theft Auto 5, che è uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. Per Rockstar sarà una vera sfida superare il successo di GTA 5, ma questo è l'obiettivo.

"Ogni iterazione per tutti i nostri franchise di successo in questa azienda ha sempre fatto meglio di quella precedente", afferma Zelnick. "Non sto dicendo che accadrà di nuovo, non sto dicendo che è garantito, ma questo è sicuramente il nostro obiettivo".

Con 160 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 2013, Grand Theft Auto 6 avrà un compito davvero difficile e vedremo se riuscirà a superare questo traguardo nello stesso lasso di tempo di GTA 5.

Fonte: IGN.