GTA Online sta per ottenere un nuovo DLC con Dr. Dre e Franklin di GTA 5

GTA Online sta ottenendo una nuova storyline con Dr Dre e il personaggio principale di Grand Theft Auto 5 Franklin.

Ambientato diversi anni dopo la campagna di GTA5, The Contract vede un ricco Franklin (e Chop the Dog) gestire una "agenzia di soluzioni per celebrità" e tentare di attirare Dr Dre come cliente.

La storia stessa ruota attorno al telefono smarrito di Dr Dre, che contiene registrazioni di musica nuova di zecca. (Questa è musica legittimamente nuova di zecca - e ciò di cui Snoop Dogg ha effettivamente parlato a ottobre.)

Altre aggiunte includono una nuova stazione radio, aggiornamenti alle stazioni esistenti con la nuova musica di Dr Dre, oltre a "ulteriori opportunità di lavoro in agenzia", ​​nuove armi, veicoli e altro ancora.

Se state ancora aspettando ulteriori miglioramenti per la trilogia di GTA, The Contract sarà disponibile tramite GTA Online la prossima settimana, il 15 dicembre.

Fonte: Eurogamer.net.