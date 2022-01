'GTA Online free-to-play su iOS farebbe una marea di denaro' per Jason Schreier

Jason Schreier di Bloomberg ha parlato, attraverso Twitter, di un GTA Online free-to-play su iOS che, secondo il giornalista, sarebbe in grado di fare una marea di soldi.

Tuttavia, per Schreier Take-Two è in ritardo di anni e questo potrebbe essere un potenziale problema.

Nel suo tweet il giornalista scrive: "è un gioco da ragazzi per Take-Two ottenere franchise come GTA e Red Dead su dispositivi mobile".

"Una versione iOS gratuita di GTA Online farebbe una marea di denaro e Zynga ha l'esperienza giusta per svilupparlo. Ma Take-Two è in ritardo di anni e ha speso troppo".

It's a no-brainer for Take-Two to get franchises like GTA and Red Dead on mobile. A free-to-play iOS version of GTA Online will make kajillions, and Zynga's got the expertise to develop that. But Take-Two is years late and spent way too much, which may explain market negativity — Jason Schreier (@jasonschreier) January 10, 2022

Sicuramente GTA Online free-to-play su mobile e iOS sarebbe una garanzia per Take-Two, ma secondo il giornalista il publisher è troppo in ritardo.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.