GTA Online sta per ricevere la mappa Liberty City? Spunta un leak

Anche se Grand Theft Auto 6 è in via di sviluppo, Rockstar Games ha recentemente lanciato Grand Theft Auto Online per PS5 e Xbox Series X/S, indicando che l'azienda ha ancora grandi progetti per questo gioco. Parte del motivo per cui Rockstar è stata in grado di far giocare così tante persone a Grand Theft Auto Online nel corso degli anni è grazie ai regolari aggiornamenti dei contenuti e, secondo una nuova voce, qualcosa di grande potrebbe essere dietro l'angolo.

Il leaker Matheusvictor ha accennato su Twitter che Rockstar Games sta pianificando un grande aggiornamento per Grand Theft Auto Online questa estate. I dettagli su cosa comporterà esattamente questo aggiornamento non sono stati divulgati oltre al fatto che includerebbe un'espansione della mappa.

Il leaker ha incluso un'immagine della Statua della Libertà nel tweet, il che suggerisce che questa presunta espansione della mappa di Grand Theft Auto Online avrebbe avuto luogo a Liberty City, la versione di New York dell'universo GTA.

Informações recentes que eu recebo por fontes, há uma GRANDE atualização para o verão chegando ao GTA Online, e veremos boas conexões entre elas... Expansão de mapas!



Matheusvictor ha condiviso accuratamente alcune notizie di Grand Theft Auto in passato, quindi sebbene sia un po' più affidabile di altri leaker, i fan dovrebbero comunque prendere queste informazioni con le pinze.

Fonte: ScreenRant