GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S: Rockstar indaga sul problema del trasferimento dei progressi

Rockstar ha spiegato nel dettaglio i passaggi necessari per trasferire i progressi di GTA Online da PS4 o Xbox One alla versione migliorata per PS5 e Xbox Series X/S, ma afferma che sta "lavorando per risolvere" un problema che riguarda i giocatori che hanno precedentemente trasferito i progressi su PC.

I profili di GTA Online possono essere trasferiti tramite un account Rockstar Games Social Club dopo aver caricato il gioco Xbox Series X/S o PS5, come spiegato nella pagina di supporto di Rockstar. Questo processo consentirà ai giocatori di trasferire i propri personaggi, GTA$, progressi, statistiche, veicoli, proprietà, armi e vestiti, ma Rockstar osserva che l'account non sarà più disponibile sulle console di ultima generazione dopo aver completato il passaggio.

C'è una problema imprevisto in tutto questo, tuttavia; come confermato in un tweet, ai giocatori che hanno precedentemente trasferito i propri account GTA Online da PS4 o Xbox One al PC viene impedito di trasferire i file sulle nuove versioni console. Rockstar afferma che "attualmente sta lavorando per risolvere il problema" e aggiornerà i giocatori una volta che il processo funzionerà come previsto.

Inoltre, i giocatori possono ora iniziare a trasferire i progressi della modalità Storia dalle console di ultima generazione alle versioni next-gen caricando un salvataggio esistente sul Social Club di Rockstar Games tramite l'opzione carica partita salvata.

Le versioni aggiornate di GTA 5 e GTA Online di Rockstar - che sono notevolmente scontate per i primi tre mesi su PS5 e Series X/S - presentano nuove opzioni di modalità grafica che supportano una risoluzione fino a 4K a 60 fps, miglioramenti delle texture e della distanza di visualizzazione, supporto HDR , ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi e funzionalità specifiche della piattaforma come il feedback tattile avanzato di PS5.

Fonte: Eurogamer.net.