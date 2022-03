GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S: Rockstar risolve il problema del trasferimento dei progressi

Rockstar afferma di aver risolto con successo il problema che impediva ai giocatori di trasferire i loro progressi di GTA Online da PS4 o Xbox One alla versione migliorata per PS5 e Xbox Series X/S se in precedenza li avevano trasferiti su PC.

"Il problema che bloccava la migrazione del profilo di GTA Online degli account PS4 e Xbox One che erano stati precedentemente portati su PC è stato risolto", ha scritto la società in un tweet condiviso dal suo account di supporto ufficiale, aggiungendo che il trasferimento "ora funziona come previsto".

Lo studio ha anche ricordato ai giocatori che stanno ancora lottando per trasferire i loro progressi che i profili di GTA Online su PC non possono essere trasferiti su PlayStation 5 o Xbox Series X/S.

The issue blocking GTA Online profile migration of PS4 and Xbox One accounts that were previously migrated to PC has been addressed, and that migration is now working as intended.



Please note that GTA Online profiles on PC cannot be migrated to PS5 or Xbox Series X|S. — Rockstar Support (@RockstarSupport) March 15, 2022

Le versioni aggiornate di GTA 5 e GTA Online di Rockstar - che sono notevolmente scontate per i primi tre mesi su PS5 e Series X/S - presentano nuove opzioni di modalità grafica che supportano una risoluzione fino a 4K a 60 fps, miglioramenti delle texture e della distanza di visualizzazione, supporto HDR , ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi e funzionalità specifiche della piattaforma come il feedback tattile avanzato di PS5.

