GTA Online per Xbox 360 e PS3, i server stanno per chiudere

GTA V è in circolazione da un po' di tempo ormai. Otto anni in effetti, e grazie al colosso che è GTA Online, non verrà sostituito presto. Non prima del 2025, se si vuole credere alle voci. Invece, le console di nuova generazione riceveranno una versione migliorata del gioco. Nonostante le rumorose lamentele che sono state fatte in seguito a quell'annuncio, il lancio di sicuro aumenterà le vendite di GTA V che hanno già superato i 150 milioni in tutto il mondo.

Il gioco è in circolazione da così tanto tempo che è stato originariamente lanciato su PS3 e Xbox 360. Se siete tra coloro che vanno ancora allegramente in giro per Los Santos tramite una di quelle console, il tempo è quasi scaduto. Rockstar ha rivelato all'inizio di quest'anno che avrebbe chiuso definitivamente i server di GTA Online per PS3 e Xbox 360 il 16 dicembre 2021.

Questo non vuol dire che la copia di GTA V sarà obsoleta da domani. La storia offline del gioco rimarrà giocabile. La chiusura dei server originali di GTA Online è iniziata all'inizio di quest'anno, quando le classifiche del Rockstar Social Club sono state chiuse a settembre. Max Payne 3 e LA Noire hanno subito la stessa sorte.

Il problema è che gli otto anni di progressi che avete fatto nel gioco online non possono essere trasferiti. Tutti i veicoli e gli edifici che possedete spariranno per sempre. Insomma, toccherà rifare tutto da capo.

Fonte: Gameranx