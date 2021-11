GTA Remastered Trilogy mostrato con nuove immagini dedicate a San Andreas e GTA III

La remastered di GTA III, San Andreas e Vice City ha colpito tutti, portando Rockstar dove non era mai arrivata prima e facendo sognare, perché no, l'arrivo di Red Dead Redemption in versione aggiornata e soprattutto su PC. Il lavoro svolto è stato molto intelligente, spingendo dove possibile a fronte di una mole poligonale povera rispetto alla generazione attuale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Se da un lato qualche critica è arrivata, soprattutto per lo stile dei personaggi tendente al cartoon, in realtà si è trattata di una scelta molto furba da parte di Rockstar, in grado di amalgamare personaggi e ambienti di gioco in maniera più morbida. Del resto, gli "spigoli" si notano ma nonostante ciò il risultato è ammirevole, avvicinando il prodotto a quanto fatto da 343 con Halo: Masterchief Collection, quella che si potrebbe definire "remastered +" o perfino "rebuild".

Le nuove immagini rendono chiara l'idea. Siamo ovviamente molto lontani da quello che sognano i fan, un remake, ma questa Trilogy si difende molto bene, soprattutto grazie al nuovo sistema di illuminazione, il segreto per ottenere questi risultati. È infatti questa la parte più delicata a livello visivo da sviluppare, perché dalla luce dipende la risposta degli shader che compongono gli scenari. L'avvento del ray-tracing, cambierà parecchie cose.