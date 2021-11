GTA: San Andreas VR sarebbe nelle mani di ex sviluppatori di LA Noire

Secondo quanto riferito, lo studio australiano Video Games Deluxe sarà il team dietro Grand Theft Auto: San Andreas VR annunciato la scorsa settimana.

Upload VR richiama l'attenzione su un post su LinkedIn dello studio con sede a Sydney, in Australia, che sembra confermare quanto emerso. "Come annunciato all'evento Facebook Connect, ci stiamo dedicando a uno dei giochi più amati al mondo per la realtà virtuale. Stiamo reclutando per questo e altri progetti".

Come studio, Video Games Deluxe ha una storia interessante. L'ex direttore creativo di Team Bondi Kevin McNamara ha fondato lo studio dopo la chiusura di Bondi.

Team Bondi è lo studio responsabile di L.A. Noire del 2011, ma purtroppo è stato chiuso solo pochi mesi dopo il lancio del gioco.

Sei anni dopo, la nuova società di McNamara ha lavorato con Rockstar per ricostruire una versione specifica del gioco per la realtà virtuale. LA Noire: The VR Case Files è stato lanciato nel 2017 su visori PC VR, seguito da una versione PSVR pochi mesi dopo.

Se sarà così, sembra certamente che il progetto Grand Theft Auto: San Andreas VR sia in buone mani. Il progetto è stato annunciato a sorpresa la scorsa settimana durante la conferenza Facebook Connect. Non c'è ancora una data di uscita specifica, ma sarà un'esclusiva per Oculus Quest 2.

Fonte: Videogamer.