GTA: San Andreas VR annunciato per Oculus Quest 2!

L'amato classico PS2, Grand Theft Auto: San Andreas sarà lanciato per la realtà virtuale su Oculus Quest 2, ha annunciato Facebook al Connect 2021.

La "versione realizzata per la realtà virtuale di Grand Theft Auto: San Andreas" non ha una data di uscita, ma il progetto è "in lavorazione da molti anni" e possiamo aspettarci maggiori dettagli sul porting in futuro.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha descritto la versione VR di GTA: San Andreas come "un modo completamente nuovo di vivere questo iconico mondo aperto nella realtà virtuale".

San Andreas è un'avventura d'azione open world, in cui il protagonista Carl Johnson torna a casa a Grove Street, solo per scoprire che il suo quartiere natale è ora nel caos. CJ decide di restare e aiutare Grove Street a riprendersi, il che ovviamente lo porterà al crimine organizzato, al furto di veicoli e a scontri a fuoco con bande rivali.

Questo non è il primo videogioco classico per console ad arrivare su Quest 2; Capcom, Oculus Studios e Armature Studio hanno sviluppato insieme una versione Oculus Quest 2 di Resident Evil 4, che è stata trasformata in un gioco in prima persona per la realtà virtuale.

Lo sviluppatore di Grand Theft Auto, Rockstar Games, lancerà Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, che include San Andreas, insieme a Grand Theft Auto 3 e Vice City, a novembre. Il remaster includerà nuove texture, sistemi meteorologici aggiornamenti dell'interfaccia utente e altri miglioramenti.

Fonte: Polygon.