GTA e single player: 'Rockstar crede ancora nelle esperienze per giocatore singolo'

I fan di Grand Theft Auto hanno criticato Rockstar Games per non aver pubblicato molto in termini di contenuti aggiuntivi per giocatore singolo per GTA V, concentrandosi invece sulla crescita di GTA Online.

Anche se può essere vero che Rockstar si è concentrato maggiormente su GTA Online, che ha ricevuto più di 40 aggiornamenti dal lancio, lo studio rimane impegnato a realizzare esperienze per giocatore singolo. Lo conferma Strauss Zelnick, il boss della società madre di Rockstar, Take-Two.

Durante l'ultimo briefing sugli utili di Take-Two, Zelnick ha affermato che la sua azienda non ha mai creduto alla fine dei giochi/esperienze per giocatore singolo. Dal punto di vista di Zelnick, il CEO vede abbastanza spazio per le esperienze sia per giocatore singolo che multiplayer di Rockstar in futuro.

"C'è stato un tempo in cui un paio dei nostri concorrenti stavano assumendo la posizione che il single player era morto. Non abbiamo mai preso questa posizione. Sappiamo che c'è un ruolo per il single player. Credo che ci sarà un ruolo anche in futuro", ha detto Zelnick.

"Poi ci sono alcuni giochi che dovrebbero essere solo esperienze multiplayer. Rockstar è noto per la narrazione e sì, Rockstar è noto anche per queste fantastiche esperienze [multigiocatore] open world", ha aggiunto. "Chiaramente fanno entrambi molto bene."

Zelnick ha indicato la nuova espansione di GTA Online, The Contract, come prova di questo. "I consumatori sono davvero entusiasti dell'abilità narrativa di Rockstar e, allo stesso tempo, abbiamo avuto un ottimo trimestre con Grand Theft Auto Online".

L'espansione The Contract di GTA Online ha aggiunto nuovi contenuti per la storia, con i giocatori che si sono messi nei panni di Franklin in arrivo dalla campagna principale. Alcuni si chiedono se espansioni simili incentrate sui personaggi potrebbero essere in arrivo per gli altri protagonisti di GTA V, Trevor e Michael, ma finora non sono stati fatti annunci.

GTA V ha venduto 160 milioni di copie e il gioco è destinato a crescere ancora di più quando verrà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a marzo. Guardando oltre, Rockstar ha recentemente confermato che ora è a buon punto lo sviluppo del prossimo gioco GTA.

Fonte: Gamespot.