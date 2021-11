GTA 6? Take-Two ha 62 giochi in uscita entro marzo 2024

Come parte del report sugli utili di Take-Two, la società ha rivelato che ha pianificato il lancio di ben 62 giochi entro la fine dell'anno fiscale 2024, ovvero marzo 2024.

Questi giochi sono stati elencati in una diapositiva per la pipeline FY22-24 di Take-Two. Include 23 titoli "Immersive Core", sei giochi "Indipendenti" della sua etichetta Private Division, 20 giochi per dispositivi mobile, 4 giochi "Mid Core" e nove "Nuove iterazioni di titoli lanciati in precedenza".

La diapositiva contiene un avvertimento importante che spiega che questa è solo una "istantanea" della pipeline di sviluppo esistente di Take-Two. Non tutti saranno necessariamente visti fino al lancio.

Come esempio del fatto che Take-Two non ha portato a termine tutti i giochi, la società ha appena annunciato di aver cancellato un gioco non annunciato con costi associati di $53 milioni.

Take-Two ha aumentato il proprio organico negli ultimi anni. Nell'ultimo anno ha avuto uno staff di 5.046 sviluppatori, un numero che è cresciuto costantemente negli ultimi anni.

Le persone si chiedono naturalmente se il presunto Grand Theft Auto 6 potrebbe essere tra i nuovi giochi Take-Two in arrivo nei prossimi anni, ma la società non ne ha fatto menzione.

Fonte: Gamespot.