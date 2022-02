GTA e non solo: Take-Two punta a realizzare sequel per Max Payne e LA Noire

Take-Two Interactive ha accennato a possibili sequel di LA Noire e Max Payne.

La conference call di Take-Two Interactive non ha fornito maggiori informazioni su Grand Theft Auto 6 dopo la recente conferma da parte di Rockstar Games, ma ha accennato vagamente alla continuazione delle IP rimanenti delle società.

Questa è la seconda volta in pochi mesi che Take-Two Interactive accenna alle sue potenziali IP e al desiderio di riportarle sulla scena. In precedenza, Strauss Zelnick ha suggerito sequel per Midnight Club dopo l'acquisizione di Zynga.

Durante la recente conference call, Zelnick ha sottolineato l'intenzione della società di riportare indietro più sequel nei prossimi mesi e oltre.

"Abbiamo la pipeline più forte e diversificata nella storia della nostra azienda, composta da nuove proprietà intellettuali, nonché sequel di molti dei nostri amati franchise. Non vediamo l'ora di distribuire molti di questi titoli nei prossimi mesi e oltre".

Successivamente, il CEO di Take-Two Interactive ha mostrato una diapositiva delle loro potenziali IP, tra cui LA Noire, Max Payne 3 e Midnight Club.

Sebbene Rockstar Games abbia annunciato che al momento sta lavorando a Grand Theft Auto 6, si presume che ci siano più progetti in corso in diverse filiali dello studio in tutto il mondo.

