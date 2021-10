GTA: The Trilogy - Definitive Edition in versione fisica su PS5 e Xbox Series X/S solo nel 2022?

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition potrebbe uscire a dicembre almeno secondo le ultime indiscrezioni. La notizia arriva da alcuni rivenditori al dettaglio che hanno dichiarato alla pubblicazione polacca PPE che la raccolta di tre giochi riceverà effettivamente una versione in scatola, ma solo le versioni last-gen arriveranno prima di Natale.

Le versioni PS4, Xbox One e Switch dovrebbero uscire fisicamente il 7 dicembre, affermano le fonti del sito, con le edizioni PS5 e Xbox Series X|S in arrivo il prossimo anno. Ufficialmente, Rockstar ha detto solo che la raccolta uscirà entro la fine dell'anno per console e PC, seguita da mobile nel 2022.

Le date fisiche, se accurate, non escludono necessariamente una versione digitale precedente di GTA: The Trilogy e l'affidabile insider del settore Tom Henderson ha recentemente affermato che Rockstar punta al lancio a novembre. Recentemente un altro rivenditore avrebbe svelato il prezzo di questa trilogia, che in Italia si aggira intorno agli 80 euro.

Annunciato la scorsa settimana, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition includerà versioni migliorate di GTA 3, Vice City e San Andreas con miglioramenti visivi e "miglioramenti del gameplay per adattarsi ai tempi moderni".

Fonte: PSU