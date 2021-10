GTA The Trilogy: GTA San Andreas su Xbox Game Pass e GTA 3 su PlayStation Now

Nella giornata di oggi Rockstar ha annunciato la data di uscita di GTA The Trilogy - The Definitive Edition: per celebrare questa notizia tuttavia, due dei giochi inclusi nella trilogia saranno anche disponibili rispettivamente su Xbox Game Pass e PlayStation Now.

Pertanto, se siete abbonati a uno dei due servizi (o a entrambi), sarete in grado di giocare ad uno dei giochi. Chi è abbonato ad Xbox Game Pass sarà in grado di giocare a GTA San Andreas Definitive Edition dall'11 novembre. Gli utenti PlayStation Now invece potranno giocare a GTA 3 Definitive Edition il 7 dicembre, un giorno dopo l'uscita della trilogia in edizione fisica.

Ecco la descrizione della collezione: "Tre città iconiche, tre storie epiche. Gioca ai classici della trilogia originale di Grand Theft Auto che hanno definito un genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture che ripropongono questi classici con un nuovo livello di dettaglio".

GTA The Trilogy - The Definitive Edition arriverà anche su iOS e Android nella prima metà del 2022.

