GTA: The Trilogy - The Definitive Edition con controlli alla GTA V, illuminazione e risoluzioni migliorate?

Sono settimane ormai che si susseguono i rumor su Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, con Rockstar che finalmente ha rotto gli indugi e annunciato il ritorno della trilogia su PC e console previsto per quest'anno.

Non si sa molto altro di questa trilogia, se non che includerà GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas in versione rimasterizzata ma, tramite un forum ufficiale, siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli più specifici su cosa possiamo aspettarci.

Ci saranno miglioramenti grafici, come è prevedibile, che includeranno "nuovi effetti di luce e miglioramenti dell'ambiente, texture ad alta risoluzione e draw distance migliorata" e "nuovi livelli di dettaglio". Tuttavia, sembra che uno dei cambiamenti più importanti che riceverà la trilogia sia relativo ai controlli, che saranno modificati in favore di quelli che già abbiamo visto in GTA V, per rendere il ritorno al passato meno "traumatico", considerato anche il fatto che si tratta di prodotti piuttosto datati.

Inoltre sono trapelati anche i requisiti PC relativi alla GTA Trilogy, che potete trovare di seguito.

Requisiti minimi:

CPU: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300; GPU: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB; RAM: 8 GB; Storage: 45 GB; OS: Windows 10

Requisiti raccomandati:

CPU: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600; GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB; RAM: 16 GB; Storage: 45 GB; OS: Windows 10

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC entro la fine dell'anno. Le versioni iOS e Android saranno rilasciate nel 2022.

Fonte: gamingbolt