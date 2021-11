GTA The Trilogy: anche il logo di Rockstar nel gioco è sbagliato

Rockstar ha recentemente lanciato GTA The Trilogy The Definitive Edition in cui tre titoli GTA originali sono stati rimasterizzati per console e hardware più recenti. Tuttavia, un fan ha notato un altro piccolo errore (che va a sommarsi a quelli già riscontrati dai giocatori) riguardante il logo dello sviluppatore all'interno di GTA Vice City.

Vice City ha diversi punti di interesse turistico. Durante una recente partita, l'utente Reddit Aanandertoe ha notato un problema particolare riguardante una grande piscina a forma di logo Rockstar vicino al cuore della città. Questa piscina rappresenta il logo proprio come nella versione originale di GTA Vice City, ma la minimappa mostra un logo completamente diverso. Guardando la minimappa si nota infatti accanto alla R di Rockstar una stella a sei punte.

I fan di Grand Theft Auto potrebbero non capire immediatamente cosa c'è che non va con il logo della minimappa in Grand Theft Auto Vice City, ma la stella di Rockstar Games ha solo cinque punte. La piscina nella foto di Aanandertoe mostra una corretta rappresentazione del logo Rockstar Games, ma per qualche motivo la minimappa non è in grado di riconoscere efficacemente l'iconico logo.

Certo, si tratta di un piccolo errore insignificante rispetto alla moltitudine di bug e problemi che la trilogia contiene, ma ormai i fan stanno andando a caccia di inesattezze e il logo della piscina è uno di questi.

Fonte: TheGamer