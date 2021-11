GTA The Trilogy riceve la patch 1.03 che corregge una quantità enorme di bug, pioggia compresa

Qualche settimana fa è uscito Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, una compilation con i tre capitoli più importanti della storia della saga di GTA. La sua uscita ha suscitato principalmente rabbia da parte dei giocatori, dato che la collezione presentava un'incredibile quantità di bug e problemi grafici. In questo tempo grazie ai modder il gameplay è diventato più giocabile, ma ora arriva Rockstar con la sua patch ufficiale.

Oggi è stata lanciata la patch 1.03, un aggiornamento che risolve in sostanza più di 100 bug di ogni tipo sparsi nei tre giochi e aggiunge anche ciò che è noto in inglese come "cloud cover", ovvero un livello uniforme di nuvole che i giocatori vedono superando una certa quota se viaggiano in aereo e che ora è presente in GTA San Adreas.

Anche la pioggia, diventata un meme per quanto fastidiosa fosse per gli occhi dei giocatori, è stata corretta. Le note della patch sono davvero molto corpose e cliccando qui potete dare uno sguardo a tutte le correzioni divise per gioco.

A new Title Update is now available for the PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, and PC versions of Grand Theft Auto: The Trilogy ? The Definitive Edition.



This contains several fixes and will also be available for the Nintendo Switch in the coming days: https://t.co/otGLbh9onV — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 30, 2021

Vi ricordiamo che GTA The Trilogy The Definitive Edition è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

