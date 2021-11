GTA The Trilogy - The Definitive Edition sembra nascondere nel suo codice una modalità VR incompiuta

GTA The Trilogy - The Definitive Edition sembra avere una modalità VR incompleta nel suo codice.

Se state tenendo d'occhio la trilogia di GTA, probabilmente saprete del suo lancio approssimativo. I numerosi problemi tecnici hanno costretto Rockstar a pubblicare una dichiarazione scusandosi per le condizioni in cui sono stati lanciati i giochi e promettendo aggiornamenti.

Sebbene una prima patch possa essere stata lanciata con risultati contrastanti, i giocatori di GTA sono riusciti a trovare qualcosa di piuttosto interessante nel codice del gioco che mostra una funzionalità che non abbiamo mai visto prima: la realtà virtuale.

Ben Walker, caporedattore di RockstarINTEL, ha twittato un video che mostra la funzione in azione. Nella clip, lo si vede controllare CJ a San Andreas, prima di passare alla visuale in prima persona. La fotocamera è un po' traballante, quasi come se dovesse essere compensata da un movimento della testa di qualche tipo.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA — Ben Turpin (@videotech_) November 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'angolazione della telecamera ricorda la modalità in prima persona di GTA 5, ma il fatto che sia possibile accedervi inserendo GTA.VR.1 in un menu di debug implica che non si tratta solo di un cambio di prospettiva.

Questo è particolarmente interessante considerando l'annuncio di San Andreas per Oculus Quest 2.

Che ne pensate?

Fonte: Thegamer.