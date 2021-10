GTA: The Trilogy - The Definitive Edition: data di uscita, preordini e trailer

Rockstar ha rivelato la data di uscita di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definition Edition. Il gioco uscirà digitalmente l'11 novembre e uscirà fisicamente quasi un mese dopo, il 6 dicembre.

La trilogia include Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas e uscirà su PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco è un titolo a prezzo pieno costerà 59,99 euro. Per tutte le informazioni del caso e per preordinare il gioco potete visitare il sito ufficiale cliccando qui.

Intanto possiamo dare uno sguardo anche alla descrizione ufficiale: "Tre città iconiche, tre storie epiche. Gioca ai classici della trilogia originale di Grand Theft Auto che hanno definito un genere: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, aggiornati per la nuova generazione con diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture che ripropongono questi classici con un nuovo livello di dettaglio". Per l'occasione è stato anche pubblicato un primo trailer che mostra i miglioramenti grafici per questa versione.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition arriverà anche su smartphone e tablet Android e iOS durante il corso della prima metà del 2022.

Fonte: Rockstar