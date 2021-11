GTA The Trilogy - The Definitive Edition, anche gli effetti dei vetri che si infrangono sono stati rimossi

GTA The Trilogy The Definitive Edition è uscito da qualche giorno ormai ma i giocatori che hanno acquistato la collezione stanno riscontrando non solo una serie di bug e problemi, ma anche diversi effetti grafici che esistevano nei giochi originali e che sono stati apparentemente rimossi dall'edizione definitiva.

Un utente su Reddit ha postato una brevissima clip che mette a confronto GTA San Andreas e GTA San Andreas Definitive: nella clip possiamo notare il personaggio sparare con una pistola al vetro di una macchina. Il gioco originale presentava un effetto legato ai vetri che si infrangono dopo l'impatto con il proiettile, mentre l'edizione definitiva non presenta questa animazione. Possiamo infatti notare come il vetro semplicemente scompare una volta colpito.

Insomma, a quanto pare molti fan della serie sono davvero delusi di questa trilogia. Tra i vari problemi troviamo anche quello della pioggia, che risulta essere talmente fitta e accentuata da far male agli occhi. Grazie a dei modder esiste ora una mod che mitiga questo effetto, con somma gioia dei fan che ora possono continuare a giocare senza problemi.

Rockstar ha dichiarato che nel corso del tempo pubblicherà patch e aggiornamenti per rendere il gameplay più fluido e senza problemi. Vi ricordiamo che GTA The Trilogy The Definitive Edition è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5, ma il gioco arriverà il prossimo anno anche su dispositivi mobile.

Fonte: Reddit