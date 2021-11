GTA: The Trilogy - The Definitive Edition video gameplay leak di GTA 3, Vice City e San Andreas

Ormai siamo vicinissimi al lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas.

La collection sarà disponibile da domani su PC e console ma, fino a questo momento, Rockstar non ha mostrato nello specifico i dettagli sui miglioramenti apportati al gameplay.

Su ResetEra, però, sono comparsi alcuni video gameplay che ci mostrano in azione i "nuovi" GTA 3, Vice City e San Andreas. I filmati visibili più in basso, possono essere utili per chi vuole farsi un'idea sulle versioni rimasterizzate in arrivo.

Da quello che possiamo vedere, Rockstar ha introdotto una ruota per selezionare armi e stazioni radio, inoltre, nel caso in cui fallirete una missione, non dovrete tornare al punto di inizio manualmente, perché la missione ricomincerà subito.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile da domani 11 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il 7 dicembre arriverà la versione fisica della collection che include anche quella Nintendo Switch.

Fonte: ResetEra.