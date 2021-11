GTA The Trilogy The Definitive Edition ha una pioggia improponibile ma i modder stanno salvando la baracca

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stato lanciato la scorsa settimana e finora ha avuto una serie di problemi molto gravi. Ma fortunatamente, i modder sono intervenuti, apportando miglioramenti alla pioggia del gioco, correggendo errori di battitura, aggiungendo molte belle opzioni grafiche e altro ancora.

In particolare, l'effetto della pioggia letteralmente faceva male agli occhi: ci sono video che testimoniano quanto questa fosse fitta e che anche i lampi che si vedevano ogni tanto erano troppo accentuati rendendo il tutto praticamente ingiocabile. Fortunatamente, i modder sono riusciti a renderla meno disturbante per gli occhi dei giocatori.

Su Patreon, l'account GTATrilogyMods offre una mod che mitiga l'effetto della pioggia. La trilogia ha diversi problemi fastidiosi che devono essere risolti al più presto ma per adesso, dove non arriva Rockstar ci arrivano i modder che stanno letteralmente salvando il gioco.

Un prima e un decisamente migliore dopo.

Vi ricordiamo che GTA The Trilogy The Definitive Edition è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il prossimo anno arriverà anche sui dispositivi mobile.

Fonte: Kotaku