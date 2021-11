GTA: The Trilogy - The Definitive Edition su Nintendo Switch, ecco le prime immagini

Finora abbiamo sentito parlare molto di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, incluse le specifiche ufficiali del PC, informazioni sui controlli e sulla grafica aggiornati e altro ancora. Ma dobbiamo ancora vedere come sarà la versione per Nintendo Switch.

Per fortuna, Rockstar ha pubblicato più screenshot della versione Switch, dandoci una visione migliore di come sarà il progetto su hardware meno potente (e forse suggerendo come appariranno anche le versioni mobile dei giochi quando verranno lanciate). Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stato ufficialmente rivelato ad ottobre, insieme ai dettagli sulla sua revisione grafica di tutti e tre i giochi. Rockstar ha anche rivelato che sta rimuovendo le versioni precedenti dei giochi dai rivenditori digitali per far posto all'uscita della nuova collezione.

La collezione contiene GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas: GTA The Trilogy - The Definitive Edition presenterà "aggiornamenti generali" e miglioramenti del gameplay moderni come un sistema di illuminazione completamente ricostruito; ombre, tempo e riflessi migliorati, personaggi aggiornati così come i modelli di veicoli, nuove texture a risoluzione più elevata su edifici, armi, strade, interni e altro ancora. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini.

Originariamente sviluppato da Rockstar Games, The Definitive Edition è stato adattato per le piattaforme moderne e arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Rockstar Games Launcher su PC l' 11 novembre.

Fonte: Eurogamer