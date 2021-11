GTA The Trilogy - The Definitive Edition, pre-load disponibile su Xbox e Switch

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition di Rockstar Games uscirà la prossima settimana, offrendo tre attesissime versioni rimasterizzate per Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Coloro che hanno preordinato il gioco in formato digitale su Microsoft Store o Nintendo eShop possono iniziare a pre-scaricarlo ora. Il pre-load per i giocatori del PlayStation Store invece inizierà a mezzanotte. Sfortunatamente i giocatori su PC dovranno aspettare invece il giorno del lancio del gioco per scaricarlo.

Il gioco verrà lanciato digitalmente alle ore 15:00 dell'11 novembre. La versione PC della trilogia è un'esclusiva del Rockstar Games Launcher e coloro che effettueranno il preacquisto dal Rockstar Store riceveranno uno sconto speciale di $ 10 su qualsiasi prodotto con un prezzo pari o superiore a $ 15. Questo sconto è valido fino al 16 gennaio 2022.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition arriverà prima su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Verrà lanciato per iOS e Android l'anno prossimo.

Fonte: VGC