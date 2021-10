GTA The Trilogy - The Definitive Edition si svela tra immagini e dettagli sui miglioramenti grafici

Rockstar Games ha annunciato questo pomeriggio la data di uscita di GTA The Trilogy - The Definitive Edition in arrivo digitalmente il prossimo mese. Per l'occasione il team non ha solo pubblicato un trailer che mette a confronto le vecchie versioni con la trilogia, ma ora possiamo dare uno sguardo più da vicino con le prime immagini e dettagli grafici.

Il gioco sarà giocabile in 4K fino a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Verranno offerti controlli simili a quelli di GTA V e secondo quanto condiviso da Rockstar, nel gioco sarà presente anche un nuovo sistema di illuminazione. Sono state inoltre annunciate texture migliori per personaggi, veicoli e set, nonché una maggiore distanza di visualizzazione e una vegetazione più densa.

Anche le mini mappe sono state aggiornate con una navigazione migliorata e la possibilità di inserire indicazioni. Oltre a questo sarà anche possibile rientrare in una missione fallita. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini pubblicate da Rockstar. Infine, per quanto riguarda la versione Switch della trilogia, gli utenti saranno in grado di usare il touch screen per lo zoom, per muovere la visuale e per selezionare i menu e si potrà usare il giroscopio per mirare.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definition Edition uscirà digitalmente l'11 novembre e fisicamente quasi un mese dopo, il 6 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. E' programmata anche una versione iOS e Android che arriverà il prossimo anno.

Fonte: Rockstar